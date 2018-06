Kamerad erschossen: Anklage sieht Motiv in Hänseleien

Wozu das alles? Wozu das angebliche Post-Shooting-Trauma, das die Erinnerung zum Teil schluckt? Wozu die mühsam konstruierte und mit Privatexpertise untermauerte Geschichte, dass ihm ausgerechnet kurz davor das Sturmgewehr 77 aus der Hand gefallen sein und sich dabei selbstständig geladen haben soll (was theoretisch tatsächlich möglich ist), ohne dass es wer mitbekommen hat?

Wozu die an den Haaren herbeigezogene Version, dass er – mit dem Finger am Abzug! – die Tür zum Wachcontainer geöffnet, den Lichtschalter betätigt, dann über die eigenen Füße gestolpert und längs hingefallen sein will, wobei sich ein Schuss gelöst und hinter der Tür den Kopf des 20-jährigen Kameraden Ismail M. tödlich getroffen haben soll? Und wozu die abstruse Ausschmückung, er habe das Gewehr deshalb so verkrampft gehalten, damit die Waffe oder er selbst beim Sturz nicht zu Schaden kommen? Er habe nach dem Grundwehrdienst nämlich beim Heer bleiben wollen, das wäre als Verletzter nicht gegangen.

Hätte es von Anfang an eine klare (und weniger auf Foto-Shootings ausgerichtete) Verteidigungslinie gegeben, dann würde sich aus den am Donnerstag beim Mordprozess gegen Ali Ü. im Wiener Landesgericht herausgearbeiteten Umständen folgendes einleuchtende Szenario ergeben:

Wachsoldaten wie der 22-Jährige absolvieren genau zwei Mal Schießübungen, wobei er ein Mal krank war. Der Umgang mit der Waffe ist also mehr oder weniger Glücksspiel. Im faden Wachdienst ist das „Klick-Mach-Spiel“ sehr beliebt, man drückt den Sicherungsknopf hinein und wieder hinaus (was verboten ist). In der Unterkunft wird die Waffe zum Zeitvertreib gern ge- und entladen (verboten). Das StG 77 fällt tatsächlich manchmal herunter, was man nicht meldet (verboten), um es nicht ersetzen zu müssen, falls innen etwas kaputt geht.