Kaffeefahrt zu den Rolling Stones

Die Angebotspalette ist groß: Etwa eine Busreise in die Schweiz (für Stammkunden ab 499 Euro), viskoelastische Kissen (zwei für 298 Euro), Matratzenauflagen aus demselben Material (ab 498 Euro), oder fettfreie Olivenöl-Creme – der Moderator wischt die eingecremten Hände demonstrativ an seinem Hemd ab. Zur doppelwandigen Bratpfanne leitet er mit einem Bonmot über den Tupperware-Gründer über; einem Linzer, der nach seinem Erfolg in den USA nach Europa zurückgekehrt sei. Ein Blick auf Wikipedia überrascht: Earl Simon Tupper wurde 1907 in Berlin, New Hampshire geboren.

Bei der Kaffeepause sagt eine Teilnehmerin, bei einem schwedischen Möbelriesen gebe es die viskoelastischen Kissen viel billiger. Stimmt: „Memoryschaum“ heißt das Material hier, die Kissen sind ab 14,99 Euro zu haben.

10.15 Uhr: Die Show ist zu Ende; während die anderen Teilnehmer mittagessen, wird der Moderator wieder zum Verkäufer und bittet zu Einzelgesprächen. Durchaus erfolgreich: Viele – vor allem Herren – gehen mit Sackerln zum Bus, die Kissen und Bettauflagen werden geliefert.

16.50 Uhr, Prag: Der Busfahrer verschwindet „für zehn Minuten“ in einem Hotel, um unsere Tickets zu holen, und kommt eine Stunde später kreidebleich zurück: Der Schalter war nicht mehr besetzt. Wir fahren ohne Tickets zum Konzert.

18.50 Uhr: Erst am Parkplatz treffen wir den Mann mit dem erlösenden Kuvert. Das Konzert kann beginnen.

Donnerstag, 6.10 Uhr, Wien Westbahnhof: nach fast 26 Stunden verlassen wir den Bus, todmüde, verschwitzt, manche fahren direkt zur Arbeit. Trotzdem: Die Stones waren es wert!