Juwelier-Coup: Serbische Gangster in Haft

Sie haben mir eine Pistole an den Kopf gedrückt, dann musste ich mich hinlegen. Es war furchtbar." Mit zittriger Stimme erzählt ein 45-jähriger Verkäufer von den dramatischen Szenen, die sich Samstagvormittag in einem türkischen Juweliergeschäft in der Wallensteinstraße im Wiener Bezirk Brigittenau abspielten. Drei Täter waren in den Laden gestürmt und hatten Schmuck und Gold an sich gerafft, während ein weiterer Ganove im Fluchtauto vor dem Shop wartete.

Die Kriminellen hatten die Rechnung allerdings ohne Mehmet T. gemacht. Der Türke, der vis-à-vis vom Juwelier ein kleines Lebensmittelgeschäft betreibt, hatte den Überfall beobachtet. Er zögerte keine Sekunde und rannte über die Straße und entriss einem der Gangster eine Tasche, die voll mit dem erbeuteten Schmuck war. Der 53-Jährige riskierte bei der mutigen Aktion allerdings sein Leben. Denn die Kriminellen gingen mit dem Hammer auf den Türken los, einer wollte sogar auf ihn schießen. Zum Glück kam es nicht dazu. Möglicherweise hatte die Pistole in diesem Moment eine Ladehemmung.