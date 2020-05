Justizdaten-Affäre: "Da is nix dabei"

„Ich war bankentot“, klagt der Tiroler, nicht mehr kreditwürdig, und fordert Schadenersatz. Er ist aber auch deshalb aus Tirol angereist, um Josef H. in Natura zu sehen. Als man 2011 in der Auskunftei eine Hausdurchsuchung durchführte, sei H. gerade nach China entschwunden gewesen. Nun also das Warten auf seinen Auftritt – jedoch: große Enttäuschung. Der 68-Jährige soll einen Tag vor Prozessbeginn einen Selbstmordversuch verübt haben. „Glauben Sie das?“, fragt das Tiroler Opfer. Der Verteidiger von H. , Rudolf Mayer , sagt jedenfalls, er habe seinen Mandanten von den Suizidgedanken abbringen wollen, sei aber offenbar gescheitert. Josef H. liegt im Spital, Richterin Stephanie Öner wird später einen getrennten Prozess gegen ihn führen müssen.

APA15022842-2 - 08102013 - WIEN - ÖSTERREICH: Richterin Stefanie Öner im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgericht Wien am Dienstag, 8. Oktober 2013, vor Beginn des Justizdaten-Affäre-Prozesses, in dem sich 13 mutmaßliche korrupte Gerichtsbedienstete, wegen dem Verkauf von Daten an Kreditauskunfteien verantworten müssen. APA-FOTO: HERBERT PFARRHOFER