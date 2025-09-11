Wien

Stromausfälle und Verlegungen: Wassereinbruch in Wiener Gefängnis

Vienna Regional Court to decide on Austrian businessman Rene Benko's pre-trial detention
Der Regen drang im Bereich von Sanierungsarbeiten ins Gebäude ein.
11.09.25, 18:41
In der Wiener Justizanstalt Josefstadt ist es durch starke Regenfälle am Mittwoch zu einem teilweisen Wassereinbruch und zu Stromausfällen gekommen. 

Betroffene Abteilungen wurden geschlossen und deren inhaftierte Personen wurden, sofern räumlich notwendig, in andere Anstalten überstellt, informierte das Justizministerium am Donnerstagnachmittag. An der Behebung der Stromausfälle werde noch gearbeitet. Der Wassereintritt passierte im Bereich von Sanierungsarbeiten am Gebäude.

Bestandssanierung der Justizanstalt Josefstadt: Volksanwaltschaft besorgt

Sicherheit der Inhaftierten

Die allgemeine Sicherheit sowie die Sicherheit der Inhaftierten und Beschäftigten in der Justizanstalt sei zu jedem Zeitpunkt gegeben gewesen. "Sämtliche diesbezüglich erprobten Abläufe wurden erfolgreich umgesetzt", wurde betont.

(Agenturen, jde)  | 

