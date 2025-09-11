Stromausfälle und Verlegungen: Wassereinbruch in Wiener Gefängnis

In der Wiener Justizanstalt Josefstadt ist es durch starke Regenfälle am Mittwoch zu einem teilweisen Wassereinbruch und zu Stromausfällen gekommen.

Betroffene Abteilungen wurden geschlossen und deren inhaftierte Personen wurden, sofern räumlich notwendig, in andere Anstalten überstellt, informierte das Justizministerium am Donnerstagnachmittag. An der Behebung der Stromausfälle werde noch gearbeitet. Der Wassereintritt passierte im Bereich von Sanierungsarbeiten am Gebäude.