Wienerin (81) nach Suchaktion aus Kärntner See gerettet
Der Besitzer einer Unterkunft fand die Kleidung der Frau am Steg. Die entkräftete Frau hielt sich am Steg fest.
Eine 81 Jahre alte Wienerin ist am Donnerstagabend aus dem Turnersee bei St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) gerettet worden.
Der 38-jährige Besitzer einer Pension zeigte laut Polizei um 20.30 Uhr an, dass sein Urlaubsgast nicht vom Schwimmen zurückgekehrt sei und er ihre Kleidung am Ufer gefunden habe.
Kurz nach 22.00 Uhr fanden die Retter die 81-Jährige, die entkräftete Frau hielt sich an einem Steg fest und konnte nicht selbstständig ans Ufer gelangen.
Die 81-Jährige war unterkühlt, ansonsten aber anscheinend unverletzt. Nach der medizinischen Erstuntersuchung brachte sie das Rote Kreuz für weitere Untersuchungen ins Klinikum Klagenfurt.
