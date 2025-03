Junger Mann überfiel mit Messer Trafik in Wien-Favoriten

Ein junger Mann hat am Freitagnachmittag mit einem Messer eine Trafik in Wien-Favoriten überfallen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Räuber gegen 14.15 Uhr mit einem blauen Mund-Nasenschutz in das Geschäft im Bereich Oberlaa und bedrohte den Inhaber in dessen Büro. Er durchsuchte mehrere Laden und raubte letztlich Bargeld aus der Kassa.

Mit Beute in zunächst unbekannter Höhe flüchtete er. Eine Fahndung durch Beamte des Favoritner Stadtpolizeikommandos, unterstützt durch einen Hubschrauber, blieb ohne Erfolg.

Die Exekutive sucht nach einem ziemlich jungen Mann oder Jugendlichen, der schwarz bekleidet und mit einem schwarzen "Under Armour"-Rucksack mit silbernem Logo unterwegs war. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt.