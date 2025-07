Blutiger Freitag: Als der Wiener Justizpalast brannte

Demonstranten drangen ins Gebäude ein, Steine flogen, Fenster zerbrachen, Möbel und Akten wurden auf die Straße geworfen und in Brand gesteckt. „Bald hatte das wilde Element von der ganzen Vorderfront des großen Gebäudes Besitz ergriffen“, schrieb die Arbeiterzeitung am nächsten Tag. Die Löschversuche der Feuerwehr wurden von der wütenden Menge behindert. Die überforderte Polizei forderte Militärassistenz an. Eine direkte Unterstützung durch das Bundesheer blieb jedoch aus. Stattdessen wurde die Polizei mit Waffen aus Heeresbeständen ausgerüstet.