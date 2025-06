Fiaker-Milli: Eine unkonventionelle Sängerin erobert Wien

Geboren wurde sie am 30. Juni 1846 als uneheliche Tochter in ärmlichen Verhältnissen am heutigen Alsergrund. Rund zwanzig Jahre später tauchte ihr Name erstmals in der Wiener Presse auf – begleitet von Skepsis.

Erste Gehversuche in der Unterhaltung

So schreibt das „Fremdenblatt“ 1867 über „die zweifelhafte Person“ und ihre ersten Gehversuche in der Unterhaltungsbranche: „Vor drei Jahren tauchte die Schlankgebaute erstmals in den Sträußl-Sälen auf.“ Tatsächlich feierte sie auf den Wiener Wäschermädel- und Fiakerbällen schon bald große Erfolge.

Dazu trugen nicht nur ihre pikanten Couplets wie „Ich bin halt noch so unerfahrn“ bei, sondern auch ihr für damalige Zeiten skandalöses Kostüm: ein hautenges Jockey-Outfit mit kurzen Hosen und Reitgerte, das eine polizeiliche Genehmigung erforderte. Sie trat in Vergnügungslokalen wie den Thaliasälen, den Drei-Engel-Sälen, im Diana-Saal oder im Sperl auf – begleitet von einem zwielichtigen Ruf. In Wiener Polizeiakten wurde sie gar als Prostituierte geführt.