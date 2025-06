Kennedy und Chruschtschow: Ein historischer Handschlag

Vorausgegangen war dem Treffen eine gescheiterte Revolte in Kuba, unterstützt von den USA. Die Vereinigten Staaten hatten beim NATO-Verbündeten Türkei nukleare Waffen stationiert – also direkt vor Moskaus Haustür. Diese witterten daraufhin die Chance, über eine gute Beziehung mit Kuba den USA ähnlich auf die Pelle zu rücken. Der Konflikt sollte rund ein Jahr später in der Kubakrise ihren Höhepunkt finden und gerade so an einem Dritten Weltkrieg vorbeischrammen.