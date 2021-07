Jugendliche Schläger gingen auch auf Polizisten los

Zwei Afghanen im Alter von 13 und 15 Jahren sollen am späten Montagabend Gleichaltrige in einem Park in der Nähe des Kardinal-Nagl-Platzes in Wien-Landstraße belästigt und geschlagen haben. Bei einer anschließenden Kontrolle verhielten sich die Jugendlichen laut Polizeiaussendung äußerst aggressiv.

Beide attackierten demnach die Beamten und versuchten anschließend zu flüchten. Der 15-Jährige wurde nach kurzer Verfolgung in der Hagenmüllergasse angehalten. Erneut wehrte sich der Verdächtige.

Der 13-Jährige wurde im Zuge einer Sofortfahndung in der Landstraßer Hauptstraße angehalten und festgenommen. Der bereits amtsbekannte Bursche wurde auf Grund seiner Unmündigkeit einem Erziehungsberechtigten übergeben.

