Jugendliche Motorrad-Seriendiebe in Wien festgenommen

Drei Jugendliche sollen in Wien vier Motorrad- bzw- Moped-Diebstähle begangen haben. Das Trio wurde in der Nacht auf Freitag von Polizisten in Floridsdorf beim Hantieren an einem Zweirad beobachtet. Zwei der Burschen ergriffen vor einer Kontrolle die Flucht - allerdings dauerte diese nicht lange, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Vier Diebstähle

Ein 15-Jähriger wurde sofort angehalten, ein davonlaufender 16-Jähriger im Bereich der Brünner Straße gestoppt. Das Motorrad erwies sich als gestohlen. Der Dritte im Bunde, ebenfalls 15, entkam zunächst, wurde aber kurze Zeit später an seiner Wohnadresse vorübergehend festgenommen. Die Ermittler ordneten den Verdächtigen im Zuge der Einvernahmen vier Diebstähle zu.