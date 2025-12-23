Jugendbande nach brutaler Prügelattacke in Wien ausgeforscht

Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Wiener Polizei bis zum vergangenen Donnerstag eine brutale Jugendbande ausgeforscht. Die neun 14- bis 17-Jährigen - darunter drei Mädchen - sollen Anfang Oktober eine Prügelattacke auf drei Gleichaltrige nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße in der Donaustadt begangen haben. Der Übergriff erfolgte aus Rache dafür, dass einer der drei einen Tag zuvor den Vater eines Bandenmitglieds attackiert haben soll, so die Polizei am Dienstag.

Der ganze Fall nahm am 5. Oktober seinen Ausgang. Bei einem Würstelstand im Gewerbepark Stadlau trafen sich mehrere Männer, um zu essen und zu trinken. Als dort am Parkplatz Jugendliche laut mit ihren E-Scootern herumfuhren und randalierten, beschwerten sich die Männer. Die Folge war, dass die Jugendlichen auf die Würstelstandbesucher brutal losgingen. Die Männer wurden ziemlich schwer verletzt, sie erlitten Kopfverletzungen, einer sogar eine gebrochene Schulter.

Prügler am nächsten Tag in Aspern erkannt Am nächsten Tag erkannte die 17-jährige Tochter eines attackierten Mannes und ihr gleichaltriger Freund einen dieser Jugendlichen beim Wonkaplatz nahe der U2-Station Aspernstraße. Der 16-Jährige war mit einem 15- und einem 16-jährigen Freund unterwegs, die bei der Prügelattacke am Tag zuvor gar nicht dabei waren. Daraufhin gingen die neun Jugendlichen mit einer ähnlichen Vehemenz auf das Trio los. Dabei wurde auf die drei nicht nur eingeprügelt und diese ausgeraubt, ein Opfer wurde auch schwer sexuell missbraucht. Die Übergriffe nahm die Bande mit dem Mobiltelefon auf Video auf und verbreitete es in sozialen Medien.