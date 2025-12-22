Vater von Influencer "Satansbratan" in Favoriten brutal verprügelt
Influencer Erik alias "Satansbratan" ist für seine Comedy auf Tiktok und Instagram bekannt, mit über 800.000 Followern ist er einer der bekanntesten Influencer des Landes. Am Montag wandte sich der Comedian jedoch mit einem Hilfeaufruf und dringender Bitte um Hinweise an seine Community.
In einem Video berichtet der Influencer unter Tränen, dass sein 70-jähriger Vater am Samstag, den 20.12., in Favoriten brutal angegriffen wurde. Ereignet habe sich die Attacke zwischen 19 und 20 Uhr am Bergtaidingweg.
"Er wollte bei drei Jugendlichen vorbeigehen und hat gesagt 'Na, geht's eh' weil sie sich breit gemacht haben. Sie haben ihn so zusammengeschlagen, dass sein Gesicht gebrochen ist, seine Schulter gebrochen ist. Seine ganzen Zähne sind weg", schildert der Influencer und ringt immer wieder mit den Worten.
Finderlohn für Hinweise versprochen
Sein Vater habe sich nicht wehren können und habe auch kein Telefon bei sich gehabt, um die Polizei zu alarmieren. Um die Täter auszuforschen, bittet "Satansbratan" um Hinweise in den sozialen Netzwerken und kündigt einen Finderlohn für sachdienliche Informationen an.
Laut Medienberichten erlitt das Opfer schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vater befinde sich weiter in ärztlicher Behandlung.
Kommentare