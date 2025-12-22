Vater von Influencer "Satansbratan" in Favoriten brutal verprügelt

Influencer Erik alias "Satansbratan" ist für seine Comedy auf Tiktok und Instagram bekannt, mit über 800.000 Followern ist er einer der bekanntesten Influencer des Landes. Am Montag wandte sich der Comedian jedoch mit einem Hilfeaufruf und dringender Bitte um Hinweise an seine Community.

In einem Video berichtet der Influencer unter Tränen, dass sein 70-jähriger Vater am Samstag, den 20.12., in Favoriten brutal angegriffen wurde. Ereignet habe sich die Attacke zwischen 19 und 20 Uhr am Bergtaidingweg.