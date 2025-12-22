Eskalation bei Kindergeburtstag in Wien: 7 Polizisten verletzt

Ein harmloser Streit rund um einen Kindergeburtstag ist Sonntagabend im Einkaufszentrum Millennium City in Wien-Brigittenau dermaßen eskaliert, dass am Ende sieben Polizisten verletzt waren. Streit unter Verwandten eskalierte Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen zwei Schwestern (39 und 46). Dann mischte sich auch noch der stark alkoholisierte Ehemann der Jüngeren (44) ein. Als Polizisten die Lage beruhigen wollten, gingen dann alle drei auf die Beamten los, berichtete die Exekutive am Montag.

Die Polizei alarmiert hatte ein Security, der zuvor schon von einem des Trios geschlagen wurde. Nachdem die 39-Jährige - bei allen drei handelte es sich um Litauer - einem Beamten ins Gesicht schlug, wurde sie festgenommen. Frau biss Polizisten ins Bein Der aggressive 44-Jährige versuchte dann noch, Partei für seine Ehefrau zu ergreifen, und wurde aufgrund seines Verhaltens ebenfalls festgenommen. Als dann auch plötzlich die 46-jährige Schwester die Polizisten attackierte und einem ins Bein biss, wurde auch sie dingfest gemacht.