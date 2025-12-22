Wien: 10-Jähriger durch Böller an der Hand verletzt

Ein Zehnjähriger ist Sonntagnachmittag in Wien-Penzing durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag.

Der Mittelfinger war massiv betroffen und zwei weitere Finger ebenfalls verletzt, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Der Bub wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, war unklar.