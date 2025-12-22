Wien: 10-Jähriger durch Böller an der Hand verletzt
Ein Zehnjähriger ist Sonntagnachmittag in Wien-Penzing durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag.
Der Mittelfinger war massiv betroffen und zwei weitere Finger ebenfalls verletzt, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Der Bub wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, war unklar.
Am Unfallort konnten keine Spuren gesichert werden, die Rückschlüsse darauf erlaubt hätten, erläuterte die Polizei. Der Bursche machte gegenüber den Beamten keine Angaben dazu. Es konnten auch keine Zeugen des Vorfalls festgestellt werden. Nach dem Unfall kam jedoch ein Angehöriger des Buben zum Vorfallsort.
Polizei warnt vor verbotenen Böllern
Die Polizei wies darauf hin, dass der Besitz und die Verwendung verbotener Böller und Knallkörper strafbar sind. Zudem stellen diese eine erhebliche Gefahr für die eigene Sicherheit sowie für unbeteiligte Personen dar, hieß es in der Aussendung.
Kommentare