Zwei Polizeiautos kollidierten in Wien auf der Einsatzfahrt: Fünf Beamte verletzt

Bei der Zufahrt zu einem Einsatz sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Polizeiautos zusammengestoßen. Zwei Beamte wurden gegen 2.00 Uhr bei dem Unfall an der Kreuzung Vordere Zollamtsstraße - Marxergasse schwer verletzt, drei weitere erlitten ebenfalls Blessuren.

Unfallursache

Die beiden Fahrzeuge waren zum selben Einsatz unterwegs. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt war nämlich eine psychisch kranke Person mit einer Glasscherbe in der Rotenturmstraße in der Innenstadt unterwegs. Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch untersucht werden, sagte Gutt zur APA. Der 33-jährige Lenker eines der Funkwagen und seine 30-jährige Kollegin wurden im Fahrzeug eingeklemmt.