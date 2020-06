Jüdische Friedhöfe werden saniert

Ariel Muzicant, ehemaliger Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, ist es gewöhnt zu warten. Vor 35 Jahren hat er begonnen, über den Verfall der jüdischen Friedhöfe zu sprechen. Nun ist eine Lösung in Sicht.

Es habe bis zum Jahr 2000 gedauert bis es ihm gelungen sei, sagt Muzicant, und "das um 4 Uhr in der Früh kurz vor Ende der Restutitionsverhandlungen das Wort Friedhöfe überhaupt in den Staatsvertrag hineinzubringen". Dann habe es weitere zehn Jahre gebraucht, dass die Stadt Wien, die Republik Österreich und die verschiedenen Kommunen sich darauf geeinigt haben, wer dafür zuständig sei. "Damals hat Finanzminister Pröll 20 Millionen in 20 Jahren in Aussicht gestellt."

Dann sind wieder zwei Jahre vergangen bis die Kommunen Pflegevereinbarungen unterschrieben haben. "Und jetzt liegt seit vier Jahren das Geld bereit und man scheitert an der Bürokratie mit der Frage: wie prüft man die eingebrachten Amtswege um die Genehmigung dieser Gelder." Immerhin geht es um vier Millionen Euro. Und Vorschläge an die IKG, wie zu sanieren sei, blieb aus.