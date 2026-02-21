Josefstadt: Einziger städtischer Kindergarten steht halb leer

In der Josefstadt gibt es einen einzigen städtischen Kindergarten. Das Gebäude in der Josefstädter Straße sei aber nicht vollständig nutzbar, wie die Bezirks- Neos beklagen. Ein gesamtes Stockwerk stehe mittlerweile leer. „Die Baufälligkeit des Kindergartens ist kein Problem, das kurzfristig entstanden ist – es ist das Ergebnis jahrelanger Untätigkeit und fehlender Prioritätensetzung seitens der Bezirksvorstehung“, sagt Julia Gremsl , Klubobfrau der Neos in der Josefstadt.

In den Stockwerken oberhalb des öffentlichen Kindergartens in der Josefstädter Straße befand sich früher ein Hort der Stadt Wien, erklärt man hingegen im Büro von Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne). Dieser sei im Juli 2023 geschlossen worden, erst seither stünden die oberen Stockwerke leer. „Als Bezirksvorsteher kämpfe ich seit vielen Jahren für eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens und eine Nutzung der oberen Stockwerke“, sagt Fabisch.

Er habe sich dafür auch bereits bei der zuständigen Stadträtin Bettina Emmerling (Neos) eingesetzt sowie bei ihrem Vorgänger Christoph Wiederkehr, denn „eine solche Erweiterung würde nicht nur den Kindern in der Josefstadt zugutekommen, sondern auch jenen aus benachbarten Bezirken: Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen innerhalb des Gürtels übersteigt das Angebot bei Weitem.“

Blumen statt Betreuung

Bei den Neos will man nicht gelten lassen, dass die Stadt dafür aufkommen muss, da die Instandhaltung von Kindergärten Bezirkskompetenz ist. „Während man den Kindergarten hat verfallen lassen, wurden erhebliche Summen in grüne Prestigeprojekte gesteckt“, so Julia Gremsl. Mit dem angesprochenen Prestigeprojekt ist die Umgestaltung des Matthias-Hauer-Platzes gemeint.