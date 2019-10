Jö schau, ein Pinguin aus Bronze!

So ganz geheuer ist der eiskalte, steife kleine Artgenosse den Königspinguinen im Schönbrunner Polarium nicht. Einer pickt der Figur sogar kräftig in den Schädel. Vergebens, aber länger als für den Werbeauftritt nötig, bleibt die Skulptur auch nicht hier. Demnächst gibt es sie exklusiv in der Dorotheum Galerie zu kaufen.