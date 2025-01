Jetzt bekommt auch Wien eine „Vierschanzentournee“

Kaum ist Daniel Tschofenig beim hochdramatischen Finale der 73. Vierschanzentournee in Bischofshofen vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Stefan Kraft gelandet, soll in Wien ein weiteres Highlight für Liebhaber des gepflegten Luftsprungs stattfinden.

Zugegeben, die Wiener „Stadtadler“ bleiben auch in diesem Winter im Rahmen der faktischen Möglichkeiten. Tschofenig, Hörl und Kraft werden in Wien nicht an den Start gehen. Wo auch? Es gibt in der Großstadt keine echte Skisprungchance.

Aber vielleicht kommen die Tschofenigs, Hörls und Krafts von morgen aus der Josefstadt, aus Simmering oder Favoriten. Bei der von den „Stadtadlern“ genial titulierten „1. Wiener Schnupper-Vierschanzentournee“ haben bisher nicht entdeckte Talente aus Wien und Niederösterreich die Möglichkeit, sich den Trainern zu zeigen.

„Mädchen und Burschen zwischen sechs und neun Jahren, die schon Ski fahren können und schon immer einmal das Skispringen ausprobieren wollten, haben jetzt die Gelegenheit dazu“, lädt Stadtadler-Sprecher Florian Danner zum Mittun ein.

Eventuell besorgte Eltern kann Danner beruhigen: „Die Kinder heben unter professioneller Anleitung ab.“

Das große Schnuppern in Wien findet an den beiden Wochenenden 11. und 12. sowie 18. und 19. Jänner und dazwischen am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Jänner, statt.

Große Chance auf der kleinen Schanze

Die Stadtadler bauen für ihre künftigen Hoffnungsträger eine kleine Sprungschanze auf, und zwar an vier besonderen Orten der Stadt: vor dem Riesenrad im Prater, im Museumsquartier, in der Marx-Halle und vor der Eisarena der Vienna Capitals.

Dabei ist es bei dieser großen Chance auf kleiner Schanze übrigens egal, ob in Wien gerade Schnee liegt oder nicht – die Kinder springen über eine echte Anlaufspur und landen dann auf einer Art Rasenteppich.

Die Stadtadler sind der einzige Skisprungclub in Ostösterreich. Trainer, Eltern und Jungathleten spulen zigtausende Kilometer in ihren Autos ab, um zu den großen Sprungschanzen in den Bergen zu gelangen.

Ihren natürlichen Wettbewerbsnachteil machen sie mit anhaltend großem Eifer (fast) wett. Zuletzt holte die 16-jährige Sara Pokorny aus Meidling beim Jugend-Austria-Cup in der Erzbergarena in Eisenerz gleich zwei Siege an zwei aufeinander folgenden Tagen.

Ihre 17-jährige Kollegin Meghann Wadsak stand bereits zwei Mal bei einem Weltcup-Springen am Start, in Villach und in Engelberg.

