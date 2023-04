Jagdhütte im Tiroler Unterland stand in Flammen

In Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein ist Sonntagabend eine Jagdhütte in Vollbrand geraten. Als die Feuerwehr an Ort und und Stelle eintraf, stand die Hütte bereits komplett in Flammen, berichtete die Polizei. Da die Jagdhütte für Löschfahrzeuge schwer erreichbar war und zunächst kein Löschwasser zur Verfügung stand, gestalteten sich die Arbeiten zu Beginn schwierig. Dennoch konnte schließlich ein Ausbreiten des Feuers auf den direkt angrenzenden Wald verhindert werden.

Gegen Mitternacht wurde schließlich "Brand aus" gegeben. Verletzt wurde niemand, an der Hütte entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache war vorerst weiter unklar. Nach bisherigen Untersuchungen könne von einem Blitzschlag oder einem technischen Defekt ausgegangen werden, teilte die Polizei mit. Weitere Erhebungen waren im Gange.