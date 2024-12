Erneut Israel-Fahne in Wien heruntergerissen und beschädigt

In Österreich kam es in mehreren Städten seit Oktober des Vorjahres zu zahlreichen Vorfällen , bei denen Israel-Fahnen beschädigt oder heruntergerissen wurden. So wurde im Oktober 2023 etwa eine israelische Flagge vom Wiener Stadttempel heruntergerissen.

Erneut Fahne heruntergerissen

In der Nacht auf Mittwoch kam es erneut zu solch einem Vorfall, berichtet Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, in einem Posting auf Facebook. Vor der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in der Wiener Innenstadt wurde eine Flagge heruntergerissen und dabei "stark beschädigt". Zwei Schwedinnen haben versucht, die Fahne in Brand zu stecken.

"Letzte Nacht wurde die Israel-Fahne über dem Eingang der IKG Wien erneut heruntergerissen. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinde und den Sicherheitsbehörden wurden die Täterinnen sofort festgenommen. Vielen Dank an die Polizisten, die gestern sofort zur Stelle waren! Leider haben die Täterinnen die Fahne anzuzünden versucht und dabei stark beschädigt. Aber am wichtigsten ist: Binnen weniger Stunden hat ein Mitarbeiter eine provisorische Halterung hergestellt und gemeinsam mit Generalsekretär Benjamin Nägele haben wir eine neue Israel-Fahne angebracht. Wir lassen uns nicht einschüchtern! Ich hoffe, dass nun die Täterinnen die volle Härte unseres Rechtsstaats erfahren werden", schreibt Deutsch.