Israel beim ESC: Das sagt Wiens Bürgermeister Ludwig

Israel darf beim Song Contest in Wien teilnehmen, das wurde heute via Abstimmung bei der Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) entschieden. Im Wiener Rathaus hat man die Entscheidung schon mit Spannung erwartet.

"Ich begrüße die Entscheidung, dass Israel am ESC teilnehmen wird ausdrücklich", sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer ersten Reaktion zum KURIER. "Israelische Künstlerinnen und Künstler sollen und werden bei uns immer ihre Darbietungen durchführen können“.

Generell sei er skeptisch, was den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern angeht –"insbesondere, wenn es ihre Herkunft betrifft". Einem erfolgreichen ESC stehe aus seiner Sicht nichts mehr im Weg. Und: "Wien wird erneut unter Beweis stellen, dass es ein großartiger Gastgeber für Menschen aus aller Welt ist, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen."