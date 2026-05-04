ESC-Woche: Interreligiöser Pavillon öffnet am Wiener Rathausplatz

Egal, ob über Landesgrenzen, Kulturen oder Generationen hinweg – Musik verbindet. Sie hilft Menschen oft dabei, besser zu verstehen, was andere fühlen oder denken. Ganz im Zeichen der Verbundenheit steht auch der Eurovision Song Contest, weshalb in der ESC-Woche ein interreligiöser Pavillon im entstehen wird. Er soll am Rathausplatz (Standort 4) als offener Begegnungsraum für Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen. Unter dem Motto „United in Humanity – Connected by Music“ lädt die Initiative dazu ein, Vielfalt als verbindende Kraft zu erleben und gemeinsam ein starkes Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen, heißt es in einer Aussendung der Erzdiözese Wien.

Verschiedene Religionen Am Projekt beteiligt sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionsrichtungen, wie etwa Buddhismus, Judentum, Bahá’í, Sikhismus und Islam. Auch unterschiedliche christliche Konfessionen werden vertreten sein. Obgleich es sich um verschiedene Glaubensrichtungen handelt, verbindet sie alle vor allem eines: „die gemeinsame Überzeugung, dass gegenseitiger Respekt, Offenheit und Zusammenarbeit die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben bilden“, ist die Erzdiözese überzeugt.