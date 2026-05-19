Aus Garage wird Begegnungsort: "Das Willi" eröffnet

Wer an der Fassade des Integrationshauses Wien in der Engerthstraße 163 vorbeigeht, übersieht den neuen, kleinen Eingang fast. Ein grünes Tor, darüber ein gelbes Neon-Schild mit dem Schriftzug „das Willi“. Dahinter öffnet sich ein Raum, der früher einmal eine Garage war. Wo einst Autos standen, sitzen heute Bewohner des Hauses und Menschen aus der Nachbarschaft zusammen.

Mit „das Willi“ hat das Integrationshaus im 2. Bezirk nach jahrelanger Planung einen Begegnungsraum eröffnet. Die Idee begleitet das Haus bereits seit seiner Gründung 1995. Bisher habe es aber im Haus kaum Möglichkeiten dafür gegeben, sagt Integrationshaus-Geschäftsführerin Susanne Lettner. „Unser Ziel war es, einen konsumfreien Ort zu schaffen, der die Menschen verbindet und die Integration aktiv fördert. Das haben wir jetzt geschafft.“

Offizielle Eröffnung am 18.Mai

Obwohl die offizielle Eröffnung erst am vergangenen Montag stattfand, hat es in den letzten Wochen bereits erste Veranstaltungen wie das persische Neujahrsfest im Begegnungsraum gegeben. Künftig sollen hier auch Filmabende, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und Freiwilligenprojekte stattfinden.