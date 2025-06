30 Jahre Integrationshaus: Die Geschichte hinter der Vision

Von Pascal Manasek

„Be a Mensch“ – diese drei Worte sind ein Slogan des Integrationshauses. Aus diesem Gedanken entstand vor 30 Jahren die Idee, Geflüchtete in Wien in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen Schutz vor Gewalt und Diskriminierung zu bieten. Nach diesem Motto wird nun das 30-jährige Jubiläum gefeiert – natürlich auch im Gedenken an den prominenten Unterstützer Willi Resetarits.

Seit 1995 gibt es das Integrationshaus in der Leopoldstadt. Laut Eigendefinition ein Ort „des Ankommens, des Aufatmens und des Neubeginns“. Anfangs waren es nur zwölf Personen, die im Integrationshaus arbeiteten.