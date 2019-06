Inklusion im Verkehr: "Auf der Straße treffen alle aufeinander"

Dass Kinder in der vierten Volksschule den Fahrradführerschein machen, ist nichts Neues. Sehr wohl aber, dass sie dabei von Menschen mit Beeinträchtigung betreut werden. Gemeinsam mit dem Verein "Jugend am Werk" betreibt die Wiener Polizei ab sofort einen integrativen Verkehrsgarten.

Am Montag wurde der Verkehrserziehungsgarten eröffnet und von Schülern der Volksschule Akaziengasse erstmals benutzt. Schulklassen, aber auch Eltern mit ihren Kindern, können sich künftig anmelden und am Übungsplatz von "Jugend am Werk" in der Elisenstraße für den Straßenverkehr trainieren. Geleitet werden die Einheiten im 23. Bezirk von Beamten der Landespolizeidirektion Wien. Unterstützend zur Seite stehen den Polizisten Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung.

Ein Raum für alle

Michael Takacs, Leiter der Wiener Verkehrspolzei, ist mit dem neu gebauten Park, der flächenmäßig immerhin zwei Drittel eines Fußballfeldes ausfüllt, sehr zufrieden: "Es ist genial, dass wir hier etwas für die Verkehrssicherheit tun und zusätzlich Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung zusammenbringen können. Auf den Straßen treffen auch unterschiedlichste Individuen aufeinander. Wir wollen für die Sicherheit aller sorgen."

Die Betreuer von "Jugend am Werk" wurden von der Polizei speziell geschult. Außerdem wird immer ein Beamter vor Ort sein, um die Übungen zu leiten. Takacs sieht es zudem positiv, dass es neben dem sehr gut ausgelasteten Verkehrssicherheitsplatz in der in der Prater Hauptallee und den Arealen im dritten und 21. Bezirk nun einen Verkehrsgarten im Süden Wiens gibt.