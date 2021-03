In Wien stinkt's: Mysteriöser Düngergeruch in vielen Bezirken

Jene KURIER-Redakteure, die am Donnerstag nicht im Homeoffice sitzen, sondern in der Früh in die Redaktion fuhren, rümpften bei Verlassen ihrer Wohnungen die Nase. Der Grund: In vielen Wiener Bezirken stinkt es derzeit. Auch in den sozialen Medien wunderte sich schon so mancher über den unangenehmen Geruch.

Der "Duft" wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ein Kollege beschreibt etwa Dünger bzw. Jauchegrube gerochen zu haben. Ein anderer sprach von einem modrigen Putzfetzen. Auch den Lesern blieb das olfaktorische Erlebnis am frühen Morgen nicht erspart. Dort war etwa die Rede von einem Müllauto - nur, dass eben weit und breit keines zu sehen war.

Ursachensuche

Mysteriös bleibt die Ursache. Wie die Gratiszeitung Heute berichtet, führt das für die Kanalisation zuständige Magistrat der Stadt Wien heute keinen nennenswerten Arbeiten durch. Ganz abgesehen davon, dass diese maximal lokal für Geruchsbelästigung sorgen könnten. Auch in der OMV-Raffinerie in Wien-Simmering soll Normalbetrieb herrschen.

Eine KURIER-Anfrage bei den Wiener Stadtgärten wird derzeit bearbeitet. Dass dort aber in so vielen Bezirken gleichzeitig gedüngt wurde, scheint unwahrscheinlich. Bleibt noch eine letzte Option, die auf Social Media bereits heiß diskutiert wird und aufgrund des heutigen Westwinds relativ plausibel klingt: Demnach könnte auf den angrenzenden niederösterreichischen Feldern großflächig gedüngt worden sein. Übeltäter wäre dann der Wind, der die "frische" Landluft in die Stadt geblasen hat.

Sobald mehr bekannt ist, folgt ein Geruchs-Update.