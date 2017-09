In Spitälern geht die Angst vor dreisten Dieben um

Viele Menschen, unaufmerksam, weil krank und mitunter hektische Abläufe – diese Ausgangssituation erlaubt es Langfingern, in Krankenhäusern relativ unbehelligt ihr Unwesen zu treiben. Kein Wunder also, dass sich vom Bodensee bis ins Burgenland immer wieder verzweifelte Patienten an das Spitalspersonal wenden, weil ihnen Mobiltelefon, Tablet, Bargeld, Uhr oder Schmuck aus der Nachttischlade oder aus dem Kasten entwendet wurden. Ein Patentrezept zur Prävention gibt es nicht.

In Niederösterreich hat sich die Landeskliniken-Holding daher an einigen Standorten entschlossen, Wachmannschaften einzusetzen. In den Krankenhäusern in Baden, Tulln, Wiener Neustadt und auch im Hauptstadt-Klinikum St. Pölten gibt es während der Nachtstunden einen eigenen Sicherheitsdienst.

Der für die Spitäler zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont: "Die Sicherheit und der Schutz vor Diebstählen ist uns ein wichtiges Anliegen in unseren Spitälern. Von Seiten der Kliniken werden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und deren Eigentum zu schützen."

Tatsächlich sind die meisten Zimmer in Niederösterreichs Spitälern mit versperrbaren Fächern in den Kästen ausgestattet. "Einigermaßen wirkungsvoll sind diese freilich nur, wenn sie auch tatsächlich abgeschlossen werden und die Schlüssel sicher verwahrt sind", sagt ein Ermittler der Exekutive.

Manche Häuser bieten auch an, persönliche Gegenstände auf Wunsch in den Stations-Stützpunkten zu deponieren. Pernkopf: "Das Personal ist angehalten, im Rahmen des Aufnahmegesprächs die Patienten gesondert über die Verwahrung von Geld und Wertsachen zu informieren." Gemeinsam mit der Landespolizeidirektion wurden und werden die Klinik-Mitarbeiter im Hinblick auf Diebstähle speziell geschult.