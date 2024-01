In Keller gelockt und ausgeraubt: Polizei findet Verdächtige

Am 8. September gegen 22.45 Uhr wurden drei Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren durch zwei männliche unbekannte Tatverdächtige in den Keller eines Wohnhauses in Wien-Alsergrund gelockt. Als Vorwand gaben die beiden Tatverdächtigen an, Hilfe beim Tragen von Tischen zu benötigen. Dann wurden die drei Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, ihre Mobiltelefone herauszugeben.

Außerdem sollen die Tatverdächtigen von den Opfern gefordert haben, ihnen die Sperrcodes der Mobiltelefone zu verraten, um so das Zurücksetzen der Handys zu ermöglichen. Weiters wurden die Opfer aufgefordert, eine kurze Zeit im Keller zu verweilen, damit die Täter in unbekannte Richtung flüchten können.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Durch akribische Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, konnten zwei Hehler gefunden werden, welche eines der geraubten Mobiltelefone von einem der Tatverdächtigen gekauft hatten. So konnten die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen, ein Staatenloser und ein Syrer, ausgeforscht, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht werden. Sie zeigten sich in einer polizeilichen Vernehmung geständig. Die zwei weiteren Mobiltelefone konnten im Zuge der weiteren Ermittlungen ebenfalls sichergestellt werden.