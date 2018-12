In der Wohnung gegrillt: Zwei Verletzte

Eine kleine Grillfeier endete Samstagabend mit einem Feuerwehr- und Rettungeinsatz in der Quellenstraße in Favoriten. Zwei Männer mussten wegen einer CO-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Quellenstraße war kurzfristig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsverzögerungen.

Gegen 19 Uhr hantierten ein 53-Jähriger sowie ein 58-Jähriger in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit einem Gasgriller, der auf einer kleinen Camping-Gasflasche montiert war. Dabei entstand Kohlenmonoxid. "Das ist ein für Menschen giftiges Gas, das aber vollkommen geruchslos ist", erklärt ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien. Den Männern wurde plötzlich übel und sie klagten über Schwindel, weswegen sie die Rettung alarmierten. Als die Sanitäter eintrafen, schlugen sofort der CO-Melder an. Das Gerät ist Bestandteil der Ausrüstung. Die Retter alarmierten wiederum die Feuerwehr.

Die Verletzten wurden schließlich ins Freie gebracht, von der Rettung versorgt und ins Spital gebracht. Auch die Bewohner angrenzender Wohnungen mussten aus Sicherheitsgründen das Haus verlassen. Die Feuerwehr lüftete schließlich die Räumlichkeiten und kontrollierte die Nachbarwohnungen, ehe der Einsatz nach einer Stunde beendet werden konnte. Insgesamt standen 26 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.