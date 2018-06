Immo-Spekulanten unter Zugzwang

Mit der Novelle sind Gründerzeithäuser nur noch schwer abzureißen. Außerdem könnte das Haus durch die neue Bauordnung als Schutzzone ausgewiesen werden, was bisher nur für Häuser die im Gebäudeverbund stehen, möglich war. Für Immobilien-Spekulanten bedeutet die Baurechts-Novelle große finanzielle Einbußen, denn Luxusapartments zu errichten, ist weitaus lukrativer als alte Mietshäuser zu renovieren. Bisher war der Abriss bewilligungsfrei. Drei Tage vor Beginn der Bauarbeiten musste lediglich eine Info an die Stadt erfolgen. Allein im Jahr 2017 wurden laut Grüne Wien über 100 Häuser eingestampft.

Das ewige Problem der Immo-Spekulanten sind unbefristete Mietverträge, die nicht einfach so aufgelöst werden können. Wie Beispiele der vergangenen Jahre zeigen, fielen Bauherren zwielichtige Methoden ein, um die Altmieter aus den Häusern zu bekommen, wie in der Mühlfeldgasse 12 in der Leopoldstadt. Vor sechs Jahren boten die Eigentümer des Gebäudes einigen Punks an einzuziehen, um so die Mieter zu vertreiben. Die Punks solidarisierten sich allerdings mit den Anrainern, was zur Entstehung der Pizzeria Anarchia und deren medienwirksamen Räumung 2014 führte. Ähnliche Methoden sollen auch im Haus in der Radetzkystraße angewandt worden sein. Laut den Mietern hausten bereits Obdachlose in mehreren Wohnungen. Auf KURIER-Anfrage äußerte sich die Immobilien-Gruppe nicht. Laut Ronald Schlesinger von der Mieterhilfe Wien soll es nächste Woche eine Mieterversammlung geben: „Wir kennen diese Firma und haben ein Auge auf die Vorgänge dort. Der Eigentümer kann das Haus nicht abreißen, solange noch Mieter dort sind. Das steht definitiv fest.“