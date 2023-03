In der WG von Erdmännchen und Bärenstummelaffen im Tiergarten Schönbrunn stehen die Zeichen bereits auf Ostern. Die Erdmännchen wurden mit gefärbten Eiern überrascht. „Auf dem Speiseplan unserer Erdmännchen stehen in erster Linie Insekten wie Heimchen oder Mehlwürmer, aber auch Hühnerfleisch und etwas Gemüse. In ihrer Heimat Afrika, südlich der Sahara, erbeuten sie außerdem Vogeleier. Auch bei uns bekommen sie daher regelmäßig gekochte Eier“, so Tierpfleger Nicolas Cabon.

Normalerweise werden die Eier klein gehackt und über das Futter verteilt. Dieser Trick verhindert, dass das ranghöchste Weibchen das ganze Ei stibitzt und alle anderen leer ausgehen. Denn Erdmännchen leben in einem Matriarchat. Bei der Osterüberraschung hat das Tierpfleger-Team auch genau darauf geachtet, dass alle etwas abbekommen.

Anspruchsvolle Affen

Ihre Mitbewohner, die Bärenstummelaffen, haben hingegen den Osterstrauß zum Fressen gern. Was das Futter betrifft, sind die stark gefährdeten Affen extrem anspruchsvoll. Sie benötigen das ganze Jahr über Blätter - für den Winter werden eigens Blätter aufwendig gewonnen und tiefgefroren. Von Ende Mai bis Mitte Juli unterstützen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiergartens das Tierpflegerteam in zahllosen Arbeitsstunden dabei, kleine Zweige abzuschneiden und in Säcke zu füllen. 300 große Säcke mit den verschiedensten Blättern von Pappel über Buche bis Ahorn wurden für den letzten Winter vorbereitet.

Cabon: „Forsythien sind dann im Frühling das erste frische Grün des Jahres und sie leben es. Sie sind zwar schwach giftig, aber die Bärenstummelaffen als Nahrungsspezialisten können auch diese Blüten gut verdauen.“