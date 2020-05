Im Tiefflug am Chemielager vorbei

Das Szenario erinnert an das Feuer-Inferno der Concorde-Maschine 2000 in Paris. Ein Jet der Iberia düst am Flughafen Wien-Schwechat mit 122 Menschen an Bord über die Startbahn 29 und dabei werden Teile des Fahrwerks in die Luft geschleudert. Sie durchschlagen den Flügel und donnern gegen ein Triebwerk, teilweise werden sie von diesem eingesaugt und verbrannt. Andere Trümmer bleiben auf der Rollbahn liegen. Passagiere sprechen von drei Explosionen. Der Pilot schaltet noch beim Startmanöver das beschädigte Triebwerk ab und fliegt eine 180-Grad-Linkskurve. Am Airport wird Crash-Alarm ausgelöst, sogar der Katastrophenzug der Wiener Rettung rast Richtung Airport.

Noch ist unklar, ob das Fahrwerk des Piloten ausgefahren ist und eine Landung möglich ist. Normalerweise wird deshalb ein Mechaniker gerufen und der Jet startet über der Landebahn durch – dabei wird per Sicht geprüft, ob es Schäden gibt. Doch am Flughafen ist für diesen Luftfahrzeugs-Typ (MD-88) kein Mechaniker vorhanden. Laut dem Abschlussbericht des Verkehrsministeriums entscheiden sich die Fluglotsen deshalb anders. Die Iberia soll im Tiefflug (rund 100 bis 200 Meter über dem Boden) nördlich am Tower vorbeifliegen.