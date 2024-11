(Hürden-)Lauf auf dem Weg an die Spitze: Der schnellste Polizist Europas

Vor zwei Jahren war er beim Eindhoven-Marathon in den Niederlanden als erster Polizist ins Ziel gelaufen, als dort die Polizei-Europameisterschaften ausgetragen worden waren. In der Gesamtwertung hatte er es mit einer Zeit von 2:15:34 auf Platz zehn geschafft, beim Wien-Marathon war er heuer der schnellste Österreicher und beim Frankfurt Marathon 2023 zeigte er mit einer Zeit von 2:12:49 seine bisher beste Leistung.

Training im Vollzeitjob

Dass er sein Trainingspensum neben dem 40-Stunden-Job in der Verkehrsleitzentrale absolvieren kann, liegt daran, dass er während der Dienstzeit trainieren darf und zusätzlich 240 Stunden Sonderurlaub im Jahr für Trainings- und Wettkampfzwecke zu Verfügung gestellt bekommt. Bauernfeind ist seit dem Beginn seiner Laufbahn bei der Polizei im Leistungskader: „Dafür muss ich mich jedes Jahr aufs Neue beweisen, da es nur neun Kaderplätze gibt. Außerdem fördern meine Chefs meine Leidenschaft, was besonderen Rückhalt gibt. Ich blocke meine Pause und in der Zeit, in der sich die Kollegen vom Stress regenerieren, gehe ich zirka eine oder eineinhalb Stunden laufen.“ Die „harten“ Einheiten, die mehr als zwei Stunden dauern, absolviert der zweifache Familienvater in seiner Freizeit. Zeitmanagement sei das Wichtigste: „Im Innendienst als Funksprecher in der Leitzentrale mache ich manchmal während des Dienstes schon Dehnungsübungen, um mich auf das Training vorzubereiten oder mich danach zu erholen. Leider kann ich nicht so häufig wie ein Profi trainieren, das geht sich mit einem Vollzeitjob und einer Familie nicht aus. Ich versuche die mangelnde Trainingszeit mit Tricks, wie zum Beispiel besonders guter Ernährung auszugleichen“, sagt der 33-Jährige.