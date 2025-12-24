Hospizseelsorge: Über Nähe, Abschied und Weihnachten im Hospiz

Ulrike Reiterer-Schörg spricht gar nicht so gerne. „Ich höre lieber zu“, sagt die 46-jährige gebürtige Südtirolerin. In ihrem Job ist das wichtig. Sie arbeitet seit 27 Jahren als Krankenpflegerin, davon seit 15 Jahren im Hospizbereich. „Mich hat es immer schon zu Menschen, die bald sterben werden, hingezogen.“ Und das bereits seit Beginn ihrer Laufbahn, erzählt sie dem KURIER bei einem Besuch an ihrem Arbeitsplatz, dem Pflegeheim der Caritas Socialis (CS) am Alsergrund. „Auf der Intensivstation hat mich belastet, dass man schwer aufhören konnte zu therapieren, reanimieren, operieren. Dass nur schwer akzeptiert wurde, dass man irgendwann einfach aufhören muss“, erinnert sie sich.

Auch die seelischen Leiden So kam Reiterer-Schörg als Krankenpflegerin in den Palliativbereich, ins Hospiz, ihren Herzensbereich, wie sie sagt. Ein Beruf, den sie auch im Mödlinger Hospiz ausübt. Im laufenden Betrieb bleibt dabei allerdings wenig Zeit für das, was sie am liebsten macht: zuhören und die Bewohner auch spirituell begleiten. „Wir wollen ja im Hospiz nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen Leiden lindern.“ Deshalb entschied sie sich für die Ausbildung zur Seelsorgerin. Eine Tätigkeit, die früher zumeist von Theologen ausgeübt wurde, heute aber auch Quereinsteigern offensteht. Als solche ist sie im Pflegeheim der Caritas Socialis tätig.

Mehr als Beten Offiziell ist Reiterer-Schörg katholische Seelsorgerin. Doch ihr ist wichtig zu betonen: „Es geht in den seltensten Fällen allein um Glauben und Religion.“ Es sei ein wichtiger Grundsatz der Hospizbewegung, dass diese allen offensteht, unabhängig vom eigenen Glauben. „Spirituelle Begleitung ist viel mehr als Beten und Gottesdienst.“ Und am Ende des Lebens beschäftigen viele Menschen ähnliche Fragen. „Oft geht es um den langen Weg der Krankheit, um Angst, auch Zorn. Um Sinnfragen. Und um Dankbarkeit.“ Sich damit an einen Fremden zu wenden, fällt vielen oft leichter. Weihnachten im Hospiz Gerade Feiertage wie Weihnachten sind im Pflege- und Hospizbereich eine ganz besondere Zeit, erzählt Reiterer-Schörg. Die Christmette findet am 24. Dezember bereits um 15.30 Uhr statt. „Da sind unsere Bewohner noch nicht zu müde“, sagt sie. Sie wird aber auch über den hauseigenen Kapellenkanal in die Zimmer übertragen. In jedem Wohnbereich gibt es eine Weihnachtsfeier, zu der auch Angehörige eingeladen sind. Viele feiern außerdem im kleinen Familienrahmen in den Zimmern. „Natürlich ist da auch eine gewisse Traurigkeit, wenn klar ist, dass es wohl das letzte gemeinsame Fest sein wird“, erzählt die Seelsorgerin. „Aber es überwiegt die Freude, es noch einmal miteinander erleben zu können.“ Wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, schlagen die Mitarbeitenden den Familien auch vor, das Weihnachtsfest vorzuziehen.