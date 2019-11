Home Invasion in Wien: Räuber erbeuteten Cannabis und Wertsachen

Sie sei die neue Nachbarin und brauche Hilfe - so erschlich sich eine Verdächtige am Sonntagabend Zugang zur Wohnung eines 22-Jährigen in Wien-Donaustadt.

Als der Bewohner die Tür öffnete, stürmten drei weitere Täter ins Zuhause des Mannes und schlugen das Opfer, der Mann wurde leicht verletzt. Die Täter raubten Wertsachen und eine kleine Menge Cannabis.

Opfer und Täter bekannt?

Laut Polizei könnten sich das Opfer und die Täter gekannt haben. Bei der Frau dürfte es sich um eine gebürtige Slowakin handeln. Das Opfer erkannte auf einer Videoüberwachung die Tatverdächtige wieder.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das LKA Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67210 erbeten.