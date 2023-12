Home-Invasion in Wien: Opfer mit Gürtel gefesselt und verprügelt

Zum Playstation spielen kam ein 24-Jähriger am Dienstagabend zu seinem Freund in dessen Wohnung im Karl-Marx-Hof in Döbling. Gegen 18 Uhr wollte der junge Mann wieder nach Hause gehen, als plötzlich zwei maskierte Männer vor der Tür standen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und schlugen auf das Duo ein.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

"Die zwei Tatverdächtigen den 20-Jährigen durch einen Faustschlag ins Gesicht und den 24-Jährigen mit einem Fußtritt zu Boden gebracht haben", schreibt die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Anschließend fesselten die Täter die Hände ihrer Opfer mit Gürteln.