Home Invasion in Seniorenheim in Wien: 92-Jährige gefesselt und verletzt

Am Dienstagabend kam es in einem Seniorenheim in Wien-Wieden zu einer Home Invasion, bei der eine 92-Jährige verletzt wurde. Ein Mann soll die Frau gegen 18 Uhr in ihre Wohneinheit gedrängt und sie ans Bett gefesselt haben. Danach durchwühlte er laut Polizei das Zimmer der Frau.

Schließlich wurde der Mann gewalttätig, verletzte die 92-Jährige und riss ihr Schmuckstücke vom Körper - alles unbemerkt von anderen Bewohnern oder dem Pflegepersonal. Als eine Pflegerin die verletzte Frau schließlich fand, war der Täter bereits geflüchtet.