Hoher Sachschaden: Spektakulärer Autobrand in Wien-Hietzing

Schweren Sachschaden hat ein spektakulärer Autobrand in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Hietzing verursacht. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, stand ein Auto in Vollbrand, der daneben abgestellte Wagen wurde zumindest auf einer Seite schwer beschädigt und auch ein drittes Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen, ebenso die Wärmedämmfassade des Hauses, vor dem die Fahrzeuge geparkt waren. Vermutlich entstand das Feuer in einem Großraummüllbehälter.

Die Alarmierung erreichte die Feuerwehr kurz nach 3.00 Uhr. Sechs Fahrzeuge mit 27 Einsatzkräften brausten in die Tuersgasse. Dort fanden sie den Mistkübel und einen VW Passat daneben in Vollbrand vor. Ein Volvo neben dem Passat brannte auf einer Seite, auch ein Toyota vor dem Haus hatte bereits Feuer gefangen. Die Fassade des Hauses wurde ebenfalls von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen.