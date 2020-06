Hoffnungsschimmer für Heimkinder

„Die SPÖ tut sich besonders schwer, mit dem Thema umzugehen“, analysierte der Tiroler Sozialhistoriker Horst Schreiber vor rund einem Jahr in einem Gespräch mit mir. „In den Wiener Kinderheimen waren doch fast ausschließlich Kinder der Arbeiterklasse. Kinder, die der SPÖ aus ihrer Geschichte heraus ein besonderes Anliegen sein müssten. Und diese Kinder hat die Wiener SPÖ damals schändlich im Stich gelassen.“ Heutzutage steht die Politik dem Phänomen, dass die vor 30, 40, 50 Jahren im Stich Gelassenen plötzlich eine Stimme gefunden haben, hilflos gegenüber. Viele ehemalige Heimkinder haben den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt.

In den vergangenen zwei Jahren habe ich mit rund 200 Betroffenen – von Wien bis Vorarlberg – gesprochen. Ihre persönlichen Lebensgeschichten sind unterschiedlich, das erlebte Leiden, sowie der Umgang damit auch. Es handelt sich um Individuen, um eine Mutter, die in den Heimen bildungsfern aufwuchs und stolz ist, dass ihre Tochter soeben die Matura geschafft hat; um einen Herrn, der in einem internationalen Konzern trotz Heimvergangenheit ins mittlere Management aufgestiegen ist, dennoch heute noch mit seinen Erinnerungen an das Heim Hohe Warte hadert; um den ehemaligen Häf’nbruder, der im Heim von Erziehern und Mit-Zöglingen das Recht des Stärkeren gelernt und das Gelernte später ausgelebt hatte; um die ehemalige Prostituierte, die den Job nach der Erziehung in Heimen annahm, weil sie sonst nicht zu Geld kommen konnte – heute ist sie stolze Oma. Es gibt sie nicht, „die Heimkinder“.

Es ist keine homogene Gruppe von Menschen mit einem konkreten Forderungskatalog, die der Politik gegenübertritt. Keine getrimmte Rhetorik, keine gewählten Vertreter, keine Bürgerinitiative, die für oder gegen ein Einzelprojekt ist, keine Partei, der man auf Augenhöhe und mit Politsprech entgegentreten kann. Da ist der Wütende, der die Faust auf den Tisch haut und alle zum Rücktritt auffordert, dort der Besonnene, der auf Versöhnung setzt.

Die Politiker haben nach zwei, drei Jahren der Diskussion über die historischen Schandtaten in den ehemaligen Kinderheimen, für die ihre Vorgänger die Verantwortung trugen, noch immer keine Sprache gefunden. Ich bezeichne es als Hilflosigkeit.

Der US-Aufdecker David Clohessy, selbst Missbrauchsopfer, sieht das anders: Er nennt es Kalkül. Sinngemäß: Wenn man jemanden nicht verstehen will, brauche man auch nicht in eine tiefgehende Diskussion eintreten. Politiker haben Beraterstäbe, Experten, Juristen an ihrer Seite… Wenn sie wollten, so Clohessy, könnten sie eine lückenlose Aufarbeitung der Vorfälle rasch umsetzen.

Und damit auch die einzige Forderung, die meines Erachtens allen ehemaligen Heimkindern ein gemeinsames Anliegen ist: Dass die ganze Wahrheit ans Tageslicht kommt.

Bezeichnend ist, dass das Land Tirol, den erwiesenen Experten Horst Schreiber aus allen Gremien und amtlicherseits angeordneten historischen Aufarbeitungen aussperrt. Die Rache an einem Unbequemen. Das Land Kärnten wiederum verweigert sich einer Aufarbeitung der eigenen Jugendwohlfahrtsgeschichte bisher fast vollkommen.

Bezeichnend ist weiters, dass im Bund bisher das große Schweigen zu diesem Thema herrscht. Dabei trägt die Republik einen großen Teil der Verantwortung, was in den Heimen geschah. Was sagt der Bundespräsident dazu, was der Bundeskanzler? Direkt dem Bund, dem Justizministerium unterstellt, waren die Jugendstrafanstalten. Ein weiteres Kapitel des Horrors, wie eine Gesellschaft mit ihren Kindern umging. Und Politiker schaffen es auch aktuell nicht, den richtigen Ton zu treffen, wie die Causa um den „bedauerlichen Einzelfall“ in der Justizanstalt Josefstadt zeigt.

Eine zwielichtige Rolle spielt auch die Gewerkschaft, die im Verdacht steht, ihre schützende Hand über ehemalige Erzieherinnen und Erzieher gehalten zu haben. Auch sie muss ihre Archive öffnen, um eine lückenlose Aufklärung zu ermöglichen.

Nicht zu vergessen: Die katholische Kirche, in deren Obhut Kinder jahrzehntelang bis aufs Blut gequält wurden. Aufarbeitung des Geschehenen? Null. Eine unabhängige Kommission wurde eingesetzt, um Betroffene zu entschädigen. Damit war die Kirche Vorreiter in Österreich. Warum aber betonen Vertreter dieser unabhängigen Kommission, dass es sich keineswegs um erwiesene Verbrechen handle, sondern nur um wahrscheinliche Taten? Würden Kirchenvertreter dies sagen, wäre es noch verständlich. Auch wenn es ein Fakt ist, dass oft Beweise fehlen, dass eine unabhängige Kommission ständig darauf hinweist, ist doch sehr seltsam. Nach dem Motto: Ihr bekommt Geld von uns, aber ob das stimmt, was ihr uns sagt, wissen wir nicht.

Gleich ein Tipp an Kirche und Staat: Verzicht auf den Einspruch auf Verjährung, sollte ein ehemaliges Opfer zivilrechtlich klagen. Dann könnte aus so mancher Wahrscheinlichkeit ein Gerichtsurteil werden.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Opfer werden relativ unbürokratisch entschädigt und erhalten auf Wunsch Therapie. Die historische Aufarbeitung gedeiht immer weiter. Nach Tirol (Schreiber) und Oberösterreich ( Michael John), zogen auch die Institutionen nach. Tirol brachte gemeinsam mit dem Land Vorarlberg eine weitere Vorstudie heraus, in Salzburg gibt es seit März eine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung der Fürsorge-Geschichte. Wien kommt mit dem Historiker-Bericht von Reinhard Sieder und dem Bericht der „Helige-Kommission“ über das Kinderheim Wilhelminenberg und der Studie über Pflegekinder eine besondere Vorbildwirkung zu. Das Wiener Jugendamt hält in wenigen Tagen sogar erstmals einen Tag der offenen Tür für ehemalige Heimkinder ab.

Die „ganze Wahrheit“ liegt aber noch lange nicht auf dem Tisch: Kaiserebersdorf, Hohe Warte, Wimmersdorf, Eggenburg, Kinderpsychiatrie, St. Martin in Tirol, Bubenburg Tirol etc.