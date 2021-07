Höchste Sicherheitsstufe vor den Freundschaftsspielen

Jeweils rund 30.000 Fans werden vom Österreichischen Fußballbund (ÖFB) zu den Freundschaftsspielen erwartet. Der Sicherheitslevel wurde auf Top-Niveau erhöht, betonen ÖFB und Innenministerium. Wobei die Partie gegen Albanien als Testlauf gilt.

Erstmals musste für ein Fußballmatch eine eigene Einsatzzentrale eingerichtet werden. "Von dort aus koordiniert der Führungsstab den gesamten Einsatz. Rund ein Dutzend Beamte überblicken via Monitore das Geschehen im und um das Stadion", erklärt Polizeisprecher Roman Hahslinger. Auf dem "Feldherrenhügel" sind auch Vertreter der Wiener Linien und aller Blaulichtorganisationen vertreten. Mit den Einheiten vor Ort wird via Funk und Handy kommuniziert.

Heute, Samstag, stehen 300 Polizisten im Einsatz, am Dienstag gegen die Türkei sind es 450. Darunter Sprengstoffexperten, Hundestaffeln, Kriminalisten und szenekundige Beamte. Letztere mischen sich unter die Anhänger und scannen das Stadion nach verdächtigen Personen und Fangruppen. Sie hätten mit Terroristen, die es bis ins Stadion schaffen, wahrscheinlich den ersten Kontakt.

Damit Attentäter gleich gar nicht ins Innere des Ovals gelangen, werden die Kontrollen an den 49 geöffneten Drehkreuzen verschärft. Der Sicherheitschef des ÖFB, Bernhard Neuhold appelliert an die Fans: "Bitte so früh wie möglich kommen. Das Stadion öffnet jeweils zwei Stunden vor Anpfiff."

Bevor die Fan-Gemeinde überhaupt eingelassen wird, ist hinter den Kulissen bereits tagelang gearbeitet worden. Unter anderem durchkämmten 600 Securitys den verwinkelten Gebäudekomplex gleich mehrfach. Die mehrere Stunden dauernden Kontrollgänge reichten vom Flutlicht-Mast bis zum letzten Mauerwinkel in den Stadion-Katakomben.

"Auch Hundeführer unserer Sicherheitsfirma patrouillieren täglich. Die ersten Besprechungen gab es bereits drei Wochen vor den beiden Testspielen", erklärt Neuhold den organisatorischen Aufwand. Auch jeder der 600 Security-Mitarbeiter wurde über Notfall- und Evakuierungspläne genauestens informiert. Im Schadensfall müssten sie im Stadion Panik verhindern und 30.000 Fußballfans aus dem Betonoval leiten.

Die sensible Sicherheitslage verlangt nach weiteren Maßnahmen: So wurden Lieferanten – von Technikern bis Catering – in Besprechungen eingebunden und genau gecheckt. Am Matchtag jagt ein Meeting das andere. "Wir arbeiten eng mit der Exekutive zusammen und erhalten die aktuellsten Lageberichte. An den Tagen beider Matches ist das jeweils um 10.30 Uhr", sagt Neuhold.