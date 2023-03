Hochpreisige Visitenkartenschale aus Wiener Kunstgalerie gestohlen

Eine hochpreisige Visitenkartenschale des Architekten und Designers Josef Hoffmann ist aus einer Wiener Kunstgalerie in der Innenstadt gestohlen worden. Der Diebstahl aus einer Vitrine fiel jetzt erst auf, dürfte sich aber zwischen 25. Jänner und 20. März zugetragen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Wert des gestohlenen Objektes rangiert im unteren fünfstelligen Eurobereich. In der Vitrine im Ausstellungsraum der Galerie waren mehrere Gegenstände.