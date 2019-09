"Hoaschneida"-Meister Erich Joham hat seinen Meister gefunden

"Das Geschäft zu übernehmen war eine Bauchentscheidung", sagt Manuel Dobersek, als er dem KURIER das erste Mal seinen Salon in der Griechengasse 7 in der Wiener City zeigt. Es sind fast schon "heilige Hallen" die der 26-jährige Steirer bezogen hat.

Auf dem Boden lagen nämlich schon Haarbüschel von Falco, Hermann Nitsch, Elfriede Jelinek oder André Heller. An der Schere war damals noch Starfigaro Erich Joham. Auch er sitzt im Salon, hält sich aber - eher untypisch für ihn - beim Interview zurück. Man merkt, dass er Dobersek nicht die Show stehlen will. Das wäre aber auch gar nicht so einfach.