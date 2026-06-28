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Wien

35 Hektar großer Feldbrand nahe Flughafen Wien forderte Einsatzkräfte

Zehn Feuerwehren waren mit 120 Mitgliedern sechs Stunden im Einsatz. Sechs Feuerwehrleute wurden vom Roten Kreuz versorgt.
28.06.2026, 12:30

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Flammen breiten sich über ein Feld aus.

Auf einem Feld zwischen der B10 und dem Flughafen Wien (Bezirk Bruck a. d. Leitha) sind am Samstagnachmittag 35 Hektar Feld und mehrere hundert Meter Windschutzgürtel in Brand geraten. 

Zehn Feuerwehren mit 120 Mitgliedern kämpften sechs Stunden lang gegen die rasante Ausbreitung der Flammen. Auch ein anwesender Bauer unterstützte die Löscharbeiten mit seinem Grubber, berichtete die Feuerwehr Mannswörth.

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Rotes Kreuz versorgte Einsatzkräfte

Bei dem Einsatz mussten sechs Feuerwehrleute wegen hitzebedingter gesundheitlicher Probleme vom Roten Kreuz behandelt werden. Zwei davon wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Wien Niederösterreich
Agenturen, sta  | 

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