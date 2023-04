Hexen und Heiler sind in Wien: Esoterikmesse in der Stadthalle

Der Besitz übernatürlicher Fähigkeiten ist gar nicht nötig, um dieser Tage die etwas schrägen Schwingungen in der Wiener Stadthalle zu spüren. In der Halle E (wie Esoterik) kommen an diesem Wochenende Geistheiler, Medien, Hexen, Kartenleger und Schamanen zusammen.

Auch die katholische Kirche ist vor Ort. „Die ist ja sozusagen der Anfang und Gott ist allem übergeordnet“, sagt Corinna, die die Messebesucher zum Priester führt – und zack, schon ist man gesegnet. Das wollen viele, der Stand ist extrem gut besucht. Ein „Geschenk der himmlischen Mutter“, in Form eines Anhängers mit dem Konterfei der Jungfrau Maria, gibt es als Geschenk dazu – gratis wohlgemerkt. Das ist hier nämlich nicht selbstverständlich.