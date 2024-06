Dachbrand im Wiener Herz-Jesu-Krankenhaus

Ein Dachbrand im Herz-Jesu-Krankenhaus ist am Dienstagabend in Wien-Landstraße glimpflich ausgegangen.

Brand in Spital: Keine Verletzten

Auf dem Weg in die Baumgasse kamen auch die ersten Telefonanrufe herein. Betroffen im Spital, das derzeit eingerüstet ist und in dem Bauarbeiten stattfinden, war der Dachbereich, weshalb auch eine Teleskophebebühne eingesetzt wurde, berichtete Schauer. Vom Spital selbst wurden interne Maßnahmen ergriffen, allerdings mussten keine Patienten ins Freie gebracht werden.

Die Brandursache war zunächst unklar.