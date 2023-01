So wichtig auch andere Themen sind, „so übersehen wir doch immer den größten und längsten aller Kriege, den stillen Krieg gegen Frauen und Mädchen in der ganzen Welt“, sagt der Künstler Gottfried Helnwein anlässlich der Installation seines zweiten Bildes aus der Projektreihe "My Sister". Erst Mitte Dezember wurde das erste Bild aus der Reihe am Wiener Stephansdom aufgehängt und sollte ausgehend von den Ereignissen im Iran dazu aufrufen, Gewalt an Frauen und Kindern nicht zu tolerieren.

Seit gestern hängt nun ein über sechs Stockwerke reichendes Bild einer blutverschmierten Jugendlichen an der Fassade des Wiener Hoxton Hotels am Rudolf-Sallinger-Platz. Steht man an der häufig roten Ampel auf dem Weg in die Stadt, bzw. ins Botschaftsviertel, ist man also unweigerlich gezwungen, sich das Bild anzusehen.