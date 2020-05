Helm auf und ab auf die Baustelle

Auf einer Baustelle geht es rund. Riesige Bagger reißen Mauern ein, es wird gebohrt und gehämmert und jede Menge Staub fliegt durch die Luft.



Aber was passiert auf einer Baustelle eigentlich genau? Wer entscheidet, was und wo gebaut wir? Und wie baut man etwas so, dass es nicht einstürzt? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es ab Donnerstag in der Mitmachausstellung "Achtung Baustelle!" für Kinder von 6 bis 12 Jahren.



Rund 15 Themenstationen zeigen verschiedene Aspekte und Abläufe einer typischen österreichischen Baustelle. Man erfährt, welche Berufsgruppen in die Bauarbeiten involviert sind, wie eine Wand schichtweise aufgebaut wird oder welche Baumaterialien besonders haltbar sind.